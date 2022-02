Joven chilena se hace viral al sacarse foto con Dua Lipa en Miami

La joven chilena Catalina Novoa no dudó en ir en búsqueda a su ídola, la cantante birtánica de origen albanés, Dua Lipa, al interarse que al igual que ella, estaba disfrutando de su tiempo libre en la ciudad de Florida.

Todo comenzó cuando su hermana, quien estaba en Santiago, le contó que la intérprete de "Levitating" también estaba ahí. Así, en compañía de su prima Aracely Bravo fueron decididas a encontrarla.

"Me mandó una foto en la playa y todo el tema. Y con mi prima no podíamos creerlo porque ella es súper fanática. Entonces me dijo: 'Vamos a buscar a Dua Lipa, vamos a buscar a Dua Lipa'", relató Novoa a Romántica.

Decididas, fueron caminando al hotel donde residía la cantante y ahí le preguntaron a funcionarios, quienes entre dudas, algunos les mintieron que no se encontraba en el recinto. Las jóvenes fueron insistentes y la esperaron.

Después de unos instantes, finalmente la vieron. "¡Dua! ¡Dua!", le gritaron, además de preguntarle si podían sacarse una foto con ella, a lo que la artista respondió afirmativamente "muy simpática".

"Sí, claro me dice. Nos sacamos la foto y ella fue súper gentil", concluyó Catalina Novoa sobre la anécdota que probablemente nunca olvidará.