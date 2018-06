Katherine Orellana: Por qué me dejé pasar tanto a llevar

La cantante Katherine Orellana habló en "Primer plano" de Chilevisión del último episodio de violencia junto a su marido, Jorge Cáceres, en el que ambos terminaron formalizados por el delito de lesiones.

"¿Por qué acepté tanto? ¿por qué me dejé pasar tanto a llevar?", se cuestionó la artista luego de este nuevo episodio de violencia, en el que ella acusa a su marido de tener problemas de drogas.

"Yo me casé muy enamorada y no me arrepiento, pero las circunstancia en el camino son así", aseguró la ex "Rojo", quien confirmó que no bebe hace nueve meses.

Orellana relató que tras el primer episodio de violencia, ella pensó en separarse de su marido, pero "no sé cómo logró convencerme".