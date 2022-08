Una inesperada "acusación" realizó en Instagram Kathy Contreras, quien señaló que ella fue la primera en usar la frase "Me amo te amo", que popularizó la colombiana Mafe Walker, famosa en redes por decir que habla un "idioma alienígena". La ex "Calle 7" contó que "la chica que dice que se contactó con los extraterrestres y le dijo 'me amo te amo, llamatrina, no sé qué cosa'. Fui yo la primera, porque ese canal de Youtube lo inventé yo hace como tres años. Era de amor propio, de cómo empezar a tenerlo". La chilena explicó que dejó de lado ese proyecto -creado en 2020- pues en esa época quedó embarazada.

LEER ARTICULO COMPLETO