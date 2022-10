La dura recuperación de actriz porno que rompió su espalda: Dejará una de sus prácticas habituales

La actriz de cine para adultos y streamer en Twitch Adriana Chechik está volviendo de a poco a caminar, luego del grave accidente que sufrió en un evento y por el que requirió de dos cirugías.

La estrella porno se fracturó la espalda tras saltar en una "piscina" de cubos de goma espuma, en la pasada TwitchCon. Sin embargo cayó mal.

"La cirugía salió bien ¡5 horas y 30 minutos! Más fusiones de lo esperado, huesos completamente aplastados y daño en los nervios de mi vejiga", detalló sobre el procedimiento quirúrgico al que se sometió.

Asimismo, adelantó que quizás no vuelva a realizar una de sus prácticas habituales en sus escenas: "Probablemente no más 'squirting'... ¡Tenía algo de sangrado alrededor del hueso, pero en general estoy bien!", comentó en Twitter.

