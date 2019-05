La polémica entre Natalie Portman y Moby por supuesto romance

Una verdadera guerra de palabras cruzadas han realizado Natalie Portman y Moby, todo a raíz de un supuesto romance entre ellos ocurrido años atrás.

En medio del lanzamiento de la segunda biografía del músico, "Then it fell apart", la prensa rosa en Estados Unidos sacó palomitas de maíz. El intérprete de "Porcelain" cuenta que se conocieron en el backstage de un concierto suyo, que la actriz era su fan y acordaron verse en Nueva York para los premios MTV. De ahí en más salieron un par de veces.

Versión que para Portman es totalmente falsa. "Me sorprendió escuchar que él caracterizó el poco tiempo que lo conocí como salir, porque mi recuerdo es de un hombre muy mayor siendo extraño conmigo cuando yo recién me había graduado del colegio", sostuvo a Harper's Bazaar.

"Dijo que yo tenía 20 años, definitivamente no los tenía. Era una adolescente. Recién había cumplido 18 años. No hubo ninguna comprobación de datos de parte de él o su editorial, casi se siente como intencional. Que él use esta historia para vender su libro es muy perturbador para mí", complementó.

Moby acusó el golpe respondiendo también con claridad. "Me confunde porque nosotros, de hecho, sí salimos. Y después de tener citas en 1999 por un corto tiempo, fuimos amigos por años", comentó, señalando que tiene diversas fotos con ellas.

"Respeto completamente el posible arrepentimiento de Natalie al salir conmigo (para ser justos, probablemente también me arrepentiría de salir conmigo), pero eso no altera los hechos reales de nuestra breve historia romántica", dijo bromeando en su cuenta de Intagram.