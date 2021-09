El hijo de "Dj Méndez", Leo Méndez Jr. contó a través de su Instagram que se tuvo que someter a una operación luego de tener problemas de salud durante más de dos años por una golpiza. “Es una corrección que me hicieron, porque hace dos años a mí me maltrataron y me pegaron entre tres personas. Desde ese entonces mi nariz quedó chueca, y solamente pude respirar por un lado”, contó. “Una parte se infectó con pus y todo durante dos años, así que al final hoy me pude corregir la nariz”, agregó. Méndez contó que la golpiza ocurrió en 2019 , que el caso pasó por la justicia y que uno de los agresores se encuentra en prisión.

