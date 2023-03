La actriz estadounidense Selena Gomez reveló la verdad sobre la imagen de mujer fuerte que solía mostrar en redes sociales, pues en el fondo, los comentarios sobre su cuerpo la afectaban fuertemente.

"Mentí. Me conectaba a Internet, subía una foto y decía: 'No importa. No estoy aceptando lo que estás diciendo', señaló la exchica Disney en un nuevo capítulo de "Dear..." estrenado en Apple TV+.

La estrella de "Only murders in the building", aseguró que fue avergonzada al subir de peso a causa de la medicación que toma para tratar la enfermedad que pedece, el lupus. Hace un mes, declaró que tiende a "retener líquidos" al medicarse.

Ahora en el espacio, señaló que "lloraba" en su habitación "porque nadie merece escuchar esas cosas" y explicó el motivo por el que fingía en redes sociales acerca de su autoaceptación.

"Publicaba estas cosas diciendo que no me molestaban porque no quería que molestaran a otras personas que están pasando por lo mismo", continuó y añadió "Que las avergüencen por cómo son, quiénes son, a quién aman, creo que es muy injusto".