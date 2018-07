Luis Dimas: "Alejandra Fosalba se me insinuó"

El cantante Luis Dimas aseguró que la actriz Alejandra Fosalba se le insinuó sexualmente durante el rodaje de una antigua película de culto.

Según dijo a revista Sábado, el episodio ocurrió mientras filmaban "Takilleitor", cinta chilena que protagonizó Dimas y que este año cumple dos décadas desde su estreno.

"La Alejandra Fosalba se me insinuó. Era rica. '¿Y cuándo vamos a pasarlo bien?', me preguntó. 'Cuando seamos más viejos', le dije yo. No me gusta meterme con compañeras porque pierdes", recordó Dimas en un reportaje sobre el rodaje de "Takilleitor".

El integrante de la Nueva Ola agregó que "pierdes como artista, pierdes el misterio, ya no te respetan tanto. Fui lo suficientemente no tonto como para no caer".

La publicación contactó a Fosalba para conocer su versión de este episodio: "Supongo que es una broma. Mi respuesta es: ja ja ja", dijo.

Por su parte, varios integrantes de la producción de la cinta acusaron a Luis Dimas de consumir cocaína y de llegar ebrio a las grabaciones.

"Yo no tomé cocaína en ese tiempo, porque con la cocaína me iba para adentro. Eso es absolutamente mentira porque yo jamás a nadie le he conversado que estoy tomando coca. Una vez jalé, pero nadie supo", se defendió el cantante.