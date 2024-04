Maite Phillips y Lucas Crespo de Gran Hermano confirman pololeo

Tras varias especulaciones, la ex "Gran Hermano" Maite Phillips confirmó que está en una relación con Lucas Crespo, quien fuera su compañero en el encierro.

En conversación con ADN, la estudiante de ingeniería dio detalles de su romance con el instructor de jiu jitsu, afirmando estar completamente "enamorada".

"Llevamos una semana", contó, revelando que la cercanía se dio al terminar su reporte anterior. "Retomamos el contacto y ahí nunca dejamos de hablar. Él es un tierno, de ha portado un 10 conmigo", afirmó la joven.

Asimismo, Phillips admitió que ha sido incómodo llevar el romance en público ya que si bien, su pololeo ha sido aceptado, han tenido problemas con su privacidad.

"Nos grabaron el otro día dándonos un beso en la disco. No fue nada entretenido la verdad, no respetan mucho la intimidad. No nos dicen nada malo sí, que nos vemos tiernos", sentenció.

Tras la filtración del vídeo, la pareja había dejado entrever su relación en redes sociales, con cariñosos mensajes y tiernas dedicatorias en historias.