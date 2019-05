Maluma cerró su cuenta de Instagram tras subir video con cachorro de león

Los más de 42 millones de seguidores de Maluma en Instagram quedaron estupefactos este lunes luego de que el colombiano decidiera cerrar su cuenta tras mensajes que le llegaron por subir un video con un cachorro de león.

El intérprete de "Borro cassette" publicó un video donde aparece con una cría de león, lo que motivó comentarios de usuarios que pensaron que se trataba de su nueva mascota y lo atacaron por sacar a un león de su hábitat natural.

Maluma explicó en un video que se encontraba en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation. "Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león, con Mala Mía. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía", afirmó.

"¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron? ¿No entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado?", aseveró. "¿Por qué en vez de estar escribiendo estupideces no salen a la calle y compran comida para los perros? ¿Por qué no van a salvar animales como hace Eduardo? No hablen tantas estupideces, no sean tan ignorantes", se descargó.