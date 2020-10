Marilú Cuevas se contagió de Covid-19, sacó su 10% y se lo robaron

A la comediante Marilú Cuevas, recordada integrante del "Jappening con Ja", le llueve sobre mojado: hace poco padeció de Covid-19 y después de retirar el 10% de la AFP, por dificultades económicas, le robaron.

"Retiré el 10% que no era mucho, pero era para cumplir mis compromisos. Estaba urgida de plata, necesitaba pagar mis cuentas", contó al matinal "Mucho Gusto".

Según relató, usó el dinero de la primera cuota del retiro de fondos sin problemas. Sin embargo, por el segundo pago debió ir al banco a hacer un trámite, transfiriendo la plata a su cuenta corriente.

Tras ello, salió a la calle y tomó un taxi, pero "cuando bajo me dice que no recibe efectivo, que le tengo que pagar con tarjeta. Me pareció extraño, pero estaba apurada. Pasé la tarjeta y parece que no enganchó, así que la pasé de nuevo".

Cuevas dijo que le pareció sospechoso, por lo que después intentó bloquear la tarjeta con su banco, pero no pudo.

"El lunes en la mañana me levanto, tomo desayuno, miro mi cuenta y nada. Se habían llevado todo, pero me dejaron 85 lucas", contó.