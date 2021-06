Mark Hoppus de Blink-182 cuenta que tiene cáncer: "Trato de mantenerme esperanzado y positivo"

Uno de los fundadores de Blink 182, Mark Hoppus, anunció a través de sus redes sociales que se encuentra enfermo de cáncer.

El vocalista y bajista, señaló que estos últimos tres meses ha estado en un proceso de quimioterapia.

"Tengo cáncer. Esto apesta y estoy asustado, pero al mismo tiempo me siento bendecido con los increíbles doctores y la increíble familia que me han acompañado a través de esto. Aún me quedan meses de tratamiento por delante, pero trato de mantenerme esperanzado y positivo", comentó Hoppus, de 49 años.

Tras eso, fue claro."No puedo esperar por estar libre de cáncer y verlos a todos ustedes en un concierto en el futuro cercano. Los amo a todos".