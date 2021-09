La ex chica reality Fanny Cuevas causó revuelo en las redes sociales luego de contar a través de su Instagram que su ex pololo le fue infiel, publicando la cuenta de la mujer con que supuestamente lo fue. “Ayer mi ex se acostó con esta mina. Quiero dejar en claro que me manda mjes todos los días!”, escribió en sus historias. "Me robó 2 millones de pesos y me maltrató física y psicológicamente. Por favor déjame en paz! Gástate mi plata y sigue con tu vida, que no me estén molestando”, agregó.

