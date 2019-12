Michael B. Jordan se refirió a los rumores sobre interpretar a Superman

Luego que Henry Cavill se metiera de lleno en su rol en la serie "The Witcher", la que tendría varias temporadas, diversos rumores apuntan a un nuevo actor interpretando a Superman en el universo DC.

Dentro de esa danza de nombres, uno que ha sonado con fuerza es el de Michel B. Jordan, el actor de cintas como "Creed" y "Blackpanther".

En una entrevista con MTV, el intérprete fue claro sobre estos rumores. "He sido rumoreado para ser desde Morfeo a Superman, pasando por el 'reboot' de Patoaventuras, el de Power Rangers y todo entre medias, así que, estoy acostumbrado a los rumores de que voy a interpretar a alguien. Pero cualquier cosa en la que me involucro tiene que hacerse de la manera correcta. Tiene que ser auténtico".

"Yo soy fan de los cómics, ¿sabes? Entiendo a los fans que se decepcionan: 'Oh no, ¿por qué hacen esto y por qué cambian lo otro?'. Me sentiría igual sobre ciertas cosas. Solo sé que si alguna vez me metiese en algo, sería auténtico y algo que siento que la gente realmente apoyaría", complementó.