Millie Bobby Brown realizó discurso contra el bullying en los MTV Awards

"Stranger Things" consiguió un nuevo logro luego que Millie Bobby Brown consiguiera el premio a mejor actuación por un programa de televisión en los MTV Awards.

Sin embargo, la actriz aprovechó la instancia donde a través de un video grabado habló sobre el bullying, en especial luego de abandonar Twitter por el acoso sufrido.

"Si necesitan un recordatorio de lo valioso que eres y para superar el odio, envíame un mensaje a Instagram", señaló.

Con esto, la intérprete de Eleven confirmó que seguirá activa en redes sociales solo en Instagram.

“Landing the role of Eleven in @Stranger_Things has changed my life.” Congratulations to Millie Bobby Brown for winning Best Performance in a Show ❤️| Tune into the #MTVAwards right now on @MTV! pic.twitter.com/dRODnOPKDz