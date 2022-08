Natalia Valdebenito en picada contra firmantes de carta por el rechazo: "No veo valentía en asumirlo"

La carta firmada por prominentes personajes desde las ciencias, los derechos humanos hasta la política instó a la actriz Natalia Valdebenito a reprochar su deicisón política de cara a las próximas elecciones.

Con respecto a la moción rotulada por prominentes exministros, arquitectos, médicos, artistas visuales, entre diferentes profesiones, académicos y colegas del rubro de la también humorista, Álvaro Rudolphy, Diego Ruiz y Pablo Díaz, la además comediante evidenció su disconformidad.

"¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. y no querer perder privilegios que otros no tienen", argumentó.

La autora de "Fea" resumió que ella no ve "valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta", expresó la comediante stand-up.

Sobre la sentencia en la que los firmantes aseveran que "necesitamos una Constitución que convoque y reúna a una gran mayoría de chilenos, Valdebenito defendió que "no veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta".

Es que los firmantes del rechazo manifiestan que no todo lo que propone el borrador de la carta magna sea un despropósito.

"Creemos que la propuesta constitucional, si bien avanza en legitimidad y derechos fundamentales acordes con el siglo XXI –que es necesario preservar– presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático", defendieron quienes votarán rechazo.

¿Rechazar es nadar contra la corriente? Creo todo lo contrario. Es seguir la marea de la desigualdad con indiferencia. Es lo mismo de siempre. Es estar muy cómodo. Y no querer perder privilegios que otros no tienen.

No veo valentía en asumirlo, mucho menos firmando una carta.