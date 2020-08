Natalia Valdebenito enfrenta críticas por polémico mensaje

La comediante Natalia Valdebenito enfrentó este fin de semana una ola de críticas en redes sociales, luego de que publicara un polémico mensaje en Twitter donde se burlaba de la cara de una persona.

Todo surgió a raíz de que la artista publicó un mensaje en apoyo del pueblo mapuche, al cual el usuario @MauMarileoC le respondiera que ,lo ocurrido la madrugada del domingo en comunas como Victoria y Curanilahue, "fueron solo vecinos que defendieron su ciudad de terroristas". Ante este mensaje, Valdebenito le respondió citando su foto de perfil y diciendo que "con esta cara no podríamos esperar más, bloqueado".

En su perfil @MauMarileoC indica que es una persona con discapacidad, hecho que a la humorista le valió una lluvia de críticas por reírse de alguien en esa condición. "Yo la cagué y no hay matices en ello, pero ustedes defendiendo su punto solo caen en el mismo error. Doy cara, aquí estoy", escribió Valdebenito en su cuenta instantes después.

Yo la cagué y no hay matices en ello, pero ustedes defendiendo su punto solo caen en el mismo error.

Doy cara. Aquí estoy. Aunque probablemente a este ritmo me bajen la cuenta. Lo importante es que yo me retiro. No se puede con tanto a veces.

Saludos. ✌🏻