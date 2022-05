Ncuti Gatwa será el encargado de dar vida al nuevo "Doctor Who": "Esta serie significa mucho para mí"

BBC acaba de confirmar al nuevo protagonista de su icónica serie "Doctor Who" para suceder a Jodie Whittaker, quien ya había anunciado su salida del show.

Se trata de Ncuti Gatwa, reconocido por su papel de Eric en "Sex Education", será el decimocuarto intérprete del personaje de la serie de ciencia ficción británica y ha compartido un mensaje en redes sociales para expresar lo que este momento significa para él.

"No hay palabras para describir cómo me siento. Una mezcla de profundo honor, más allá de la emoción y, por supuesto, un poco de miedo. Este papel y esta serie significan mucho para muchos en todo el mundo, incluido yo mismo, y cada uno de mis predecesores, de increíble talento, ha manejado esa responsabilidad y ese privilegio únicos con el máximo cuidado", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Me esforzaré al máximo para hacer lo mismo. Russell T. Davies es casi tan emblemático como el propio Doctor y poder trabajar con él es un sueño hecho realidad. Su escritura es dinámica, emocionante, increíblemente inteligente y llena de peligro. El campo de juego metafórico de un actor. Todo el equipo ha sido muy acogedor y realmente da su corazón a la serie. Y por mucho que sea desalentador, soy consciente de que me estoy uniendo a una familia que realmente me apoya. A diferencia del Doctor, puede que sólo tenga un corazón, pero lo estoy dando todo a esta serie".

Por el momento se desconocen más detalles, pero se espera que Whittaker pase la posta a Gatwa en el 2023.