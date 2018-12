Nicole "Luli" Moreno contó por qué filtró video sexual en Instagram

Nicole "Luli" Moreno contó toda la verdad sobre el video sexual que filtró en su cuenta de Instagram en octubre pasado, el que causó un escándalo en la farándula nacional.

La animadora de "Estilo Chic" explicó en el programa "La Noche es Nuestra" que las imágenes eran protagonizadas por su ex pololo, Rodrigo Rocco, con quien terminó su relación en julio.

Meses después, "Luli" supo que Rocco estaba en otra relación y, según su relato, "a este gallo le dio un cargo de conciencia, me buscó y me invitó a Punta Cana, de vacaciones. Supuestamente era la reconciliación".

"Me habló súper mal de ella, me dijo que estaba con ella porque era su oportunidad de ser socio de una peluquería", agregó.

Pero luego tuvo una oportunidad de revisar su teléfono: "El hueón (sic), o sea Rodrigo, tomó tragos eróticos y se quedó dormido".

"Entre esas fotos y videos que le revisé, encontré ese video (con Rodrigo y la otra mujer). Yo me lo mandé a mi WhatsApp y después volvimos", contó.

Pero la relación no prosperó: "Un día estábamos discutiendo en el estacionamiento de un mall y me estaba hablando de una manera que no correspondía. Me estaba diciendo cosas feísimas".

Entonces lo amenazó con el registro: "Le dije '¿lo subo?'."

"Sí, lo subí yo", confirmó "Luli", aunque aseguró que fue "de rabia. Después pensé en esta chica, a mí no me gustaría que me lo hicieran, y bajé el video. No lo voy a embarrar a él, sino a ella".