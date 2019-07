No está en Chile: Rihanna es vista en un estadio en Inglaterra

Este domingo se desató en redes sociales un rumor sobre la posible presencia de la cantante Rihanna en Chile para ver el eclipse solar de este 2 de julio.

El nombre de la artista se convirtió en Trending Topic a raíz de un vuelo privado proveniente de Barbados que aterrizó en el aeropuerto La Florida de La Serena a las 11:18 de la mañana.

Según pudo confirmar Cooperativa, la aeronave venía con "una tripulación menor" y su ingreso estaba asociado al nombre de un empresario desconocido. Pero el nombre de la intérprete de "Umbrella" no figuraba en los documentos.

Tampoco sabían de su llegada las autoridades de la Región de Coquimbo a cargo de organizar las actividades por el eclipse.

A casi 24 horas del rumor todo se derrumbó: la International Cricket Council (asociación internacional de este deporte) publicó una fotografía de la cantante en el estadio inglés The Riverside Durham durante un partido del Mundial de Cricket

Según reportan medios ingleses, la artista asistió al partido entre Sri Lanka y el equipo de West Indies, el cual se realizó esta mañana en el Reino Unido.

Yas Queen! This is what you came for @Rihanna! 🙋#MenInMaroon | #CWC19 pic.twitter.com/kkePwYe63b