Ansel Elgort respondió a una acusación que surgió Twitter de agresión sexual a una mujer que se identificó solo por su primer nombre, Gabby.

En un mensaje que luego se eliminó, Gabby afirmó que Elgort la agredió sexualmente en 2014 cuando tenía 17 años, después de enviar un mensaje directo al actor.

"Me angustió ver las publicaciones en las redes sociales sobre mí en las últimas 24 horas", escribió Elgort en Instagram. "No puedo decir que entiendo los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los eventos simplemente no fue lo que sucedió. Nunca he atacado y nunca atacaría a nadie", dijo.

Y continuó: "Lo que es cierto es que en Nueva York en 2014, cuando tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y totalmente consensuada".

"Desafortunadamente, no manejé bien la ruptura. Dejé de responderle, lo cual es algo inmaduro y cruel. Sé que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí", expresó.