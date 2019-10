Paloma Mami sobre situación de Chile: "Me duele demasiado"

La situación política y social en nuestro país está en crisis y la reflexión no ha dejado ausente a los artistas. Una de ellas es Paloma Mami, que luego de ser criticada por no manifestarse, alzó la voz a través de su cuenta de Instagram.

"Lamento no haberme expresado antes sobre la situación por la que está pasando nuestro país. No he tenido la oportunidad de sentarme y organizar mis pensamientos ya que quería subir algo del corazón y apenas he podido dormir. Soy humana también, no pueden olvidar eso nunca. Siento tanta impotencia ante esta situación. Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera, me da rabia ver como la televisión resalta lo peor de las protestas para deslegitimar la causa y perder el foco de lo que realmente está pasando.." partió escribiendo.

"Invito a todos mis demás colegas de la industria a llevar este mensaje, a que el mundo sepa la realidad de lo que está sucediendo en Chile, y también en otros países como Ecuador, España,Venezuela y más. Les pido que por favor sean inteligentes a la hora de actuar, no dejen que el desorden y el caos haga que la verdadera voz del pueblo se diluya, sin embargo, actuar en paz no significa que no se haga firmemente. Fuerza Chile", expresó la referente del trap nacional.