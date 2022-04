Pasaron 20 años: Jennifer López y Ben Affleck están nuevamente comprometidos

Casi dos décadas después del primer compromiso entre la cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck, ambos decidieron oficializar su segunda relación, según fue anunciado este sábado.

"Estoy muy emocionada, tengo una historia muy especial que compartir", introdujo entre risas J Lo, sin dar más detalles.

Sin embargo, su hermana Lynda López fue quien a través de una historia de Instagram, compartió una foto de la artista utilizando un anillo con un diamante verde.

Ambos iniciaron su relación en 2002 y tras meses de estar juntos se comprometieron. Sin embargo, en esa oportunidad su amor no rindió frutos, cancelaron el matrimonio días antes de efectuarse, separándose a los pocos meses después.

Tras una pausa de veinte años donde ambos estuvieron casados con diferentes personas, López y Affleck retomaron su romance el año pasado.

JLo and Ben Affleck are going to get married. It’s happening!

Bennifer never dies. pic.twitter.com/X6s0Z1osLW