Pedro Pascal sorprendió con un "Viva Chile" en premiación

El chileno Pedro Pascal se convirtió en tendencia al gritar un "Viva Chile" en la premiación The Game Awards, que se realizó la noche del jueves.

El actor junto a Bella Ramsey (protagonistas de la próxima serie "The Last of Us" de HBO) estuvieron en el escenario para presentar la categoría Mejor Videojuego de Acción, que fue para "Bayonetta 3".

Mientras estaban en el escenario, un miembro del público gritó el nombre de Pedro Pascal y el actor se rió y dijo "¡Viva Chile!" en plena transmisión.