Piden ayuda para ex "Masterchef" tras accidente automovilístico

El ex participante de "Masterchef" Jeffry Bastías sufrió un accidente automovilístico y terminó en la Urgencia del Hospital Barros Luco.

Sus amigos acudieron a redes sociales para pedir ayuda y Karen Saavedra, también participante del espacio, hizo un llamado a través de Instagram para que donen dinero a Jeffry.

Según explicó, el cocinero iba con su hermana en la autopista cuando un conductor frenó de imprevisto y colisionaron, luego de ello otro automovilista los impactó desde atrás.

"Este video no es para contarles la copucha del accidente, es porque necesito que lo ayudemos. Los que puedan, los que le tengan algo de cariño", exclamó Karen.

De acuerdo con Saavedra, Jeffry quedó "mental y emocionalmente super mal (...) físicamente la sacó muy barata... Está un poco machucado y con el pie derecho mal, pero al menos están con nosotros".

"Por favor. Si alguien lo puede ayudar (...) No suelo pedir, no tengo porque hacerlo. Pero si no es una cosa grave, no lo haría. Ayúdenlo, porfa", dijo, señalando que el auto era la herramienta de trabajo del joven.