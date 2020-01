Polémica provocó la última foto de Jade, la polola de Tekashi 6ix9ine, publicada en Instagram. En ella la joven posó junto al rapero desde la cárcel, donde cumple una sentencia reducida de dos años de prisión, tras acceder a colaborar con las autoridades en un caso vinculado a crimen organizado. La imagen enfureció a la ex de Tekashi, la mamá de su hija, pues fue mencionada por Jade: "No me nombres... Ni siquiera te da un beso o un abrazo. Parece como si estuviera muerto por dentro cuando está al lado tuyo. Eres la única que parece feliz, tontita", respondió.

