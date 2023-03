"Que imponente": Luisito Comunica probó y elogió a los completos chilenos

El youtuber mexicano Luisito Comunica publicó un vlog probando diversas preparaciones de completos en Chile, el cual grabó durante su reciente visita al país para el Festival de Viña del Mar.

El influencer visitó al Cevasco, un clásico local de completos viñamarino, donde pudo probar tres variedades: el italiano, el chacarero y el completo clásico. "Es masivo, es del tamaño de mi cara, es tremendo", dijo el mexicano antes de probar el sandwich.

Además Luisito Comunica mostró su propia técnica para darle la primera mordida a un completo sin que este se desarme o se derrame.

"Están brutales. La palta en un hot dog es algo que tenemos que hacer en todos lados. Pero no me gustó tanto el repollo, no soy tan fan. Le voy a dar un 10 de 10. Quizás le quitaría un poco de mayonesa, pero todo se va regulando", fue la reseña del mexicano al probar el completo clásico.

"Los hot dogs de Nueva York son un juego de niños al lado de esto", destacó el youtuber.

También probó el completo chacarero, al cual calificó con un 9/10, y un as italiano en el Muelle Vergara. "A cualquier que se le haya ocurrido cambiar la salchica por la carne, es un genio", dijo, para luego calificar con un 8 a este formato.