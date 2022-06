Rafael Araneda revela cómo pasó el "Día del Padre": Debió ser hospitalizado

El animador chileno Rafael Araneda pasará este especial día de celebración familiar dentro de un recinto de salud. Tras someterse a prueba médica por una molestia específica, se determinó que debía ser hospitalizado de inmediato.

Es que el co-presentador de programa de Univisión "Enamorándonos USA", primero dio a conocer su ausencia en tal espacio antes de explicar cómo llegó a ingresar a pabellón: "Ya me venía sintiendo mal, y con un dolor fuera de lo común en mi garganta el miércoles pasado", introdujo en una publicación de Instagram.

El animador de Talento Rojo optó por resumir el desenlace: "El doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresita en uno de los exámenes: un pólipo que extirpar", en referencia a parte de tejido adicional que crece en una parte determinada.

Tras la cirugía, el padre de Martina, Vicente, Florencia y Benjamín aseguró que "todo salió muy bien y he tenido los cuidados necesarios. Nada para alarmarse, ni exagerar", dijo, añadiendo que ya había sido operado por lo mismo anteriormente.

"Y aquí vamos, agradecido de estar mejor en poco tiempo, adolorido pero bien, súper bien atendido, y rodeado de cariño", escribió. "Esto es sólo para que sepan por qué no me verán algunos días y si me ven, será al estilo cine mudo. Feliz Domingo", finalizó en su mensaje.