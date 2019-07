Recordado actor de "Jurassic Park" rechazó invitación a Chile

El reconocido actor estadounidense Jeff Goldblum, quien protagonizó "La mosca", "Jurassic Park" y el "Día de la Independencia", empleó su cuenta de Twitter para declinar amablemente una invitación a Chile.

Una tuitera la convidó a un evento muy importante. "Hola @jeffreygoldbIum!! ¿Te gustaría venir a Chile a mi boda?", consultó @Un_Cacho al artista de Hollywood. Para su sorpresa, Goldblum le respondió.

"No soy bueno con el frío", respondió el actor de 66 años, quien interactúa con sus seguidores sin mucho pensar. Los usuarios chilenos engancharon con Goldblum y le sugirieron pasar las bajas temperaturas con brebajes como piscola y navegao.

El rechazo:

I'm not good with the cold https://t.co/zaN4x5uQiy — Jeff Goldblum (@jeffreygoldbIum) July 22, 2019

Las recetas criollas para pasar el invierno:

Bah! Excuses...You can warm your bones with Piscola... — Felipe Patipelado Lopez. (@LopezFelipe36) July 23, 2019

Pero don Jeff, aquí le preparamos unas sopaipillas pasadas con un navegaíto, santo remedio para el frío 😌 — El Mundo de Sofia (@mundo_d_sofia) July 23, 2019

We have "navegado" for the cold 😉 🍷 — Lorna Aguilar (@Lornibaby) July 23, 2019