La modelo argentina Rocío Marengo se vio envuelta en una curiosa situación en Twitter, donde un usuario la "acusó", sin base ni fundamento, de haber sido detenida en Australia por querer robarse un koala. La rubia desmintió los hechos y dijo que "si fuera por mí me robaría todos los koalas, no uno solo. Pero no se puede. Lo que pasó es terrible". En 2007, Marengo se hizo conocida por el baile del koala, que no tenía nada de ilegal, y participará en "Masterchef Celebrity".

LEER ARTICULO COMPLETO