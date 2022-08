Rocío Marengo reveló quiebre con Pamela Díaz: "Se enojó por algo"

La amistad entre Rocío Marengo y Pamela Díaz está en punto muerto según reveló la argentina, que asegurá que la modelo chilena no le contesta desde hace un buen tiempo.

La participante de "El discípulo del chef" dijo a LUN que "la realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo. Le pregunté qué le pasó y no me lo sabe decir. Evidentemente algo le pasó".

"Ella me dice que está todo bien pero en este viaje a Chile aún no la he visto", contó la argentina, que espera que Díaz "debe entender que yo vengo de pasar momentos duros y que quiero estar con gente que quiere estar conmigo. La verdad no sé qué le habrá pasado".

"Me hubiese gustado que hubiese estado conmigo porque siempre lo había hecho. Yo fui muy buena amiga. Jamás le hubiese fallado. Yo tengo claro lo que hice y lo que haría por ella", sentenció Marengo.