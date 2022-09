Roger Waters cancela conciertos en Polonia tras indignación por su postura sobre guerra contra Ucrania

Organizadores de los shows que el músico británico Roger Waters brindaría en Polonia confirmaron que decidió no efectuarlos, en medio de la controversia generada en el país tras haber hecho pública su postura sobre la invasión rusa a Ucrania.

"El agente de Roger Waters decidió retirar... sin dar alguna razón" las fechas, reveló Lukasz Pytko, representante de la Arena Tauron en Cracovia, donde Waters iba a presentarse en el marco de su gira "This is not a Drill" el próximo 21 y 22 de abril.

Asimismo, la productora encargada de los shows, Live Nation Polonia, constató la cancelación, aunque no entregó motivos específicos.

A principios de este mes, Waters envió una carta pública a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en la que culpó a los "nacionalistas extremos" de poner "a su país en el camino de esta desastrosa guerra".

En respuesta, Zelenska le respondió en Twitter que fue Rusia el país que invadió Ucrania, y que ha desatado el caos: "Roger Waters, deberías pedir la paz al presidente de otro país".

En la misma línea, el concejal de Cracovia, Polonia Łukasz Wantuch, reaccionó duramente al mensaje del exmiembro de Pink Floyd, y llamó a la ciudadanía a boicotear los conciertos. Además, concejales buscan el 28 de septiembre someter a votación su propuesta para declarar a Waters como persona non grata.