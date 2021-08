En la emisión de este lunes del matinal de "Bienvenidos", la conductora Tonka Tomicic expresó sus sensaciones sobre el reportaje de Ciper por presunta participación en red de contrabando de joyas en la que estaría involucrado Parived, pareja de la animadora de Canal 13.

Tomicic tomó la palabra al inicio del programa para referirse a los informe que la involucran en la investigación del Ministerio Público. "Quisiera decir lo siguiente: es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos, lo desmiento categóricamente", partió diciendo frente a la pantalla.

"Un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión y también una versión distorsionada de los hechos", dijo en referencia al trabajo de Ciper.

"Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que formaron y me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables. No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable", expresó Tomicic.