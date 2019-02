Vesta Lugg se quebró por los ataques recibidos en redes

La modelo y actriz Vesta Lugg se emocionó este viernes en un Live de Instagram, cuando se salió de su habitual contextura y relajo habitual para enfrentar a los comentarios mala onda que le llegaron por una foto publicada.

"No soy muy de leer los comentarios, pero enganché, estoy un poquito emocional. Me di cuenta la cantidad de gente machista y estamos pegados en una mentalidad mala onda", comenzó.

"Si yo quiero empelotarme en mi Instagram, eso no me quita credibilidad y no me hace menos sexy ni menos seria. No sé en qué minuto están relacionadas. Si muestro mi cuerpo no estoy en una onda de faltarme el respeto", agregó.

"Estoy chata como mujer en atender al hombre, como si sólo si mis pechugas te calientan a ti y fuese el único contexto en que puedo mostrar mis pechugas, mi cintura y mi culo, estoy decepcionada que estís en el 2019", dijo Vesta.

"La cantidad de mujeres machistas, de hombres machistas, diciendo 'tápate, ten un poco de dignidad'. Después fue replicado por los medios, tratándome de stripper, de puta", dijo Vesta, con la voz entrecortada.

"Perdón que me ponga emocional, porque sí me va a llegar la regla. Pero fue súper heavy leear a minas, mujeres, tirando mierda porque yo me puse un traje de baño látex rojo. Eso no está bien. Mis papás me respetan, mi pololo me respeta", remató.

Por último, Lugg dijo que "estoy agotada a que la gente asocie la dignidad y mi credibilidad como mujer a lo que llevo puesto. Es hueá mía, es hueá mía".

El registro: