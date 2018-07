Yamila Reyna reveló que Nicolás López se propasó con ella

A raíz de las denuncias por acoso laboral y abuso sexual contra Nicolás López, cada día surgen nuevos testimonios sobre el director de películas como "Sin Filtro" y "Qué Pena Tu Vida". Esta vez fue Yamila Reyna quien recordó cómo se comportaba.

La actriz y comediante argentina aseguró en "Sigamos de Largo" haber conocido a López "no laboralmente, sino que hemos compartido varios eventos sociales. Tenemos varios amigos en común. Y siempre fue un tipo atrevido".

Incluso, según su relato, una vez se sobrepasó con ella.

"Yo le paré los carros como corresponde, pero a lo que voy es que siempre observé a Nicolás como un tipo muy atrevido, con su personalidad avasallante", agregó Reyna.

La integrante del elenco de "Perdona Nuestros Pecados" dijo que de todas formas prefiere olvidar lo que ocurrió. "No lo quiero traer a colación porque a mí no me acomoda hablar de lo que pasó en algún momento de mi vida. Sí puedo decir que lo conocí en estas circunstancias y que sí se propasó conmigo y yo le paré los carros", sentenció.