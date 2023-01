Comenzó el Año del Conejo de Agua: Estas son las predicciones de Pedro Engel en el horóscopo chino

Este domingo comenzó el Año del Conejo del Agua, según el calendario lunar chino, y el reconocido tarotista Pedro Engel analizó en el Instituto Confucio de Santo Tomás qué significa y cómo será este nuevo año.

Engel explicó que el calendario chino es uno de los pocos que no se ha simplificado en el paso del tiempo y que dentro de sus características "siempre el horóscopo chino apunta a que nosotros tenemos que ser flexibles como una caña que se dobla con el viento, en búsqueda de una armonía con uno mismo. Por eso, tiene muchos elementos, tiene mansiones lunares, tiene elementos de la naturaleza, colores, madera, agua, metal, fuego. Está relacionado con muchos rituales, mucha magia".

El horóscopo chino está compuesto por 12 animales en un ciclo total de 60 años: Rata, Búfalo, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

Se dice, relató Engel, que cuando Buda estuvo cerca "de entrar en el nirvana quiso tenerlos a todos a su alrededor. Los animales recibieron como premio a su fidelidad el señorío de los 12 años del ciclo o de las ramas que comienza con la rata".

"Según la voluntad de Buda, cada animal del ciclo tiñe con sus propias cualidades y defectos todo el año que lo gobierna, entre un fin de año y el siguiente", agregó.

El calendario chino, añadió, "me gusta mucho porque une la naturaleza, la psicología, el alma, la espiritualidad con lo cotidiano, con el trabajo y también con la suerte, porque hay muchos elementos que se toman del Feng Shui que atraen la fortuna, la felicidad, la amistad y la prosperidad. Es una combinación bastante interesante de cómo describen el alma humana".

EL CONEJO DE AGUA: UN AÑO PARA REFLEXIONAR

Pedro Engel comentó que "los signos de este elemento (agua) tienden a ser más cercanos, más amorosos, más sociables, más hábiles en sus comunicaciones, expresivos en sus emociones, también mucho más flexibles y abiertos en los cambios".

"El agua es un elemento clave para la vida, por esta razón las culturas y las civilizaciones se organizan en torno al agua. También representa al mundo interior, la conducción de nuestras emociones y la flexibilidad para adaptarse a los distintos espacios; el agua tiene forma, pero a la vez configura la forma de los espacios que la cobija, o sea se adapta a los espacios", destacó.

El tarotista agregó que "el conejo, con su claridad, nos ayudará entender el agua desde el interior, potenciando una transformación clave para cuidar nuestra subsistencia".

"Este año del Conejo de Agua -relató- nos invita a todos los elementos y a todos los animales a ir a hacer una reflexión. El conejito es un animal bastante reflexivo y por eso nos invita a pensar en algo muy importante. Dentro de las 12 ramas, se habla de que cada ser humano vino a hacer un trabajo especial consigo mismo y ese trabajo en cada encarnación es mejorar su alma, mejorar como persona, entonces, el conejito en especial nos va a invitar a hacer una reflexión ¿Qué puedo mejorar en mi vida? ¿En qué cosas me he equivocado? ¿Qué cosas puedo reparar? ¿Cuáles son las cosas que tengo pendiente en la vida?, quizás una relación con algún ancestro, con una persona que ofendí o con una situación que no actué bien".

"La invitación este año es a reflexionar qué puedo hacer para mejorar mi alma, mi espíritu, mi relación con los demás", precisó.

SIGNO POR SIGNO

Pedro Engel explicó que este año realizó sus predicciones, recopiladas en su libro "Horóscopo Chino 2023", de forma más "osada" al canalizar para cada uno de los animales un maestro o un ser de luz que lo acompañe. Este es el resumen:

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008): "Va a estar este año bajo el alero del ángel del cristal de la luz y siempre le voy a recomendar durante este año que tenga conciencia de que en el cuerpo humano nosotros somos luminosos, tenemos el aura. Entonces, este año para la ratita tiene que preocuparse siempre de estar brillante, no se opaque por un negocio turbio, por una amistad no muy digna de usted. Durante todo este año manténganse brillante, luminoso y, sobre todo, siempre unido a la espiritualidad".

Búfalo/Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009): "Este año tendrán de influencia la arcangelina amatista. Van a soltar los apegos, el buey es muy apegado al dinero, al trabajo, entonces este es un año para soltar tanto apego al trabajo y cuidar su salud y sobre todo ser generoso. El éxito va a venir a partir de septiembre, pero mientras tanto sea generoso. Respire profundo y siempre que tenga dificultades imagínese su cuerpo envuelto en el color amatista, va a calmar su ansiedad y va a abrir su corazón a la generosidad para soltar ese apego que tiene".

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010): "Está bajo el alero de maestros galácticos. Mucha gente está recibiendo a estas alturas de la vida mensajes que vienen de las galaxias y para este felino que está entregando la corona al conejito debe ahora ya soltar todas las preocupaciones terrestres, que ha tenido muchas en este año que termina. Entregue la corona y dedíquese a mirar el cielo, como los antiguos sabios chinos que descubrieron las mansiones lunares y descubrieron que allí está la fuente de la espiritualidad. Imagine este año que viaja por las galaxias y que ahí tranquilizan su fatigado corazón. El tigre ha pasado un 2022 muy fatigado y, por lo tanto, usted tiene que recuperar su paz y su genialidad. Ocúpese de la literatura y del arte".

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011): "El conejo, que está en su año, está bajo el alero del arcángel Uriel, el arcángel que trae claridad y luz. El conejo ha tenido muchas vicisitudes y ya es tiempo de descansar. Uriel, con su luz y con su espada, permitirá que la paz llegue cortando todas las experiencias dolorosas que aún permanecen en su memoria. Este será un año reparador, especialmente para los órganos de su cuerpo. Beba mucha agua, hidrátese y deje que todas las toxinas acumuladas en sus órganos por las memorias de dolor se liberen y usted recupere la perfecta salud".

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): "El dragón es un arquetipo muy especial que no pasa desapercibido y este año estará bajo el alero de los ángeles del sol central, deje que ellos iluminen su corazón y que toda la experiencia que viva provenga del amor genuino. Deje de lado un ratito el ego y la importancia personal, y siempre piense que todos los seres humanos tenemos virtudes, mire a las virtudes de los demás. Este año, el dragón va a invitar a su carnaval a todos los animales, por lo tanto, gran generosidad de perdonar y de amar".

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013): "Son muy sanadores y este año se verá beneficiada por los ángeles de la prosperidad. Este año, como nunca, van a llenar su vida de opulencia y tienen las estrellas luminosas de la prosperidad sobre ellas. Han pasado muchos años con vicisitudes económicas y este es el momento de que la prosperidad y la plenitud se manifiesten en su vida, así que deseche toda memoria de carencia, no se sienta conectado con lo que falta, sino que todos los días agradezca lo que la vida le da. Las mansiones lunares que rigen a la serpiente este año lo van a llenar de luz y de opulencia".

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): "El caballo es uno de los animales regalones este año, de los más beneficiados, porque el conejo lo ama mucho. Este año estarán bajo el alero de los ángeles de la medicina y este es el momento para sanar su alma y todas las memorias del pasado y entregar a cada uno de los órganos de su cuerpo la sanación del arcángel Rafael. Todos los recuerdos oscuros que han brotado en su vida han ido debilitando su salud. Este año bote todos los recuerdos tristes de la infancia, los abusos, las injusticias. Déjelos, olvídelos y dé paso a una vida sana, plena y feliz".

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): "Este año estará bajo el influjo de una diosa maravillosa que se llama Kuan-Yin que es la diosa de la compasión. Este será el año para sanar todos los dolores familiares que vienen arrastrándose de hace mucho tiempo. Aceptar, amar y sobre todo perdonar. Este es un año muy especial ya que la cabra va a recuperar mucha energía que había perdido en riñas o peleas familiares, en situaciones rabiosas, con algunos miembros de su clan. Este será el año en que todo eso será sanado. Es tiempo fundamental para usted recuperar la paz mental y el conejo va a traer beneficios en el hogar y mejoras en situaciones muy favorables. La madre Kuan-Yin acoge las lágrimas de todos los seres humanos, escucha los lamentos y ella los reconforta".

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): "El mono tendrá este año muchas posibilidades de reformatear su agenda. Está bajo el maestro ascendido Hilarión, quien le otorgará muchas posibilidades de curar todos los eventos del pasado que venían frenando su vida. Este año, el mono tiene que meditar bastante, sobre todo tiene que respirar bien y tiene que respetar a los demás: Respetando a los otros, usted va a recibir el respeto que merece. Va a tener un muy buen año si usted usa su inteligencia para llegar al corazón de los demás. Usted está encargado, en este momento, de enseñar a toda su familia cómo se tolera a las personas que piensan diferente a usted".

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): "Este año va a ser el que va a tener el camino más difícil. No quiero decir que va a ser malo, pero es el año opuesto; el conejito está opuesto al gallo, por lo tanto, va a tener ciertos problemas que va a tener que afirmarse a la fe, siempre a la fe. Cuando usted sienta que la vida lo está doblegando hacia donde usted no quiere ir, mantenga la fe sobre todo en su alma, en su esencia verdadera. El conejo lo va a molestar un poquito. Siempre los animales que están frente al signo regente son un poquito molestados, pero con una buena intención: Fortalecerlo. Quizás la vida le va a poner pruebas, pero muchas veces esas pruebas son para fortalecer la debilidad que hay todavía en su alma. Es un año, más bien, de aprendizaje en que la incomodidad lo va a hacer saltar hacia nuevas posibilidades y ocupar todos sus talentos. Incluso, nunca se olvide que los errores son aprendizajes".

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): "Al perro le va a ir muy bien porque el conejo ama a los perritos. El año del perro tendrá beneficios en su trabajo y todo el estrés, la sobrecarga y responsabilidad va a encontrar más sosiego durante el año del conejo. Usted está bajo el alero del arcángel Gabriel y el rayo blanco. Antes de salir a trabajar todos los días medite un poquito en este rayo, manténgase tranquilo, en silencio, imaginando que este rayo entra por su cuerpo y lo calma. Acuérdese que tiene que desechar el estrés. En este año, una comunicación inteligente lo va a hacer próspero y va a recuperar la paz de su hogar".

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019): "Mantenga siempre su ánimo en alto porque a eso vino a la tierra, a juntar a las personas, a unir y a no confrontar. Este año su misión será la esperanza, los ángeles de la esperanza lo van a rodear, por lo tanto, donde usted vaya siempre lleve esperanza. En sus sueños atraerá imágenes amorosas para que usted pueda llevarlas a una humanidad tan herida como la que estamos viviendo. Este año va a despertar en usted cualidades especiales como mediumnidad y la canalización. Va a estar muy intuitivo y donde vaya siempre recuerde llevar la fe y la esperanza".

Revisa el análisis completo de Pedro Engel durante el webinar realizado por el Instituto Confucio Santo Tomás, la Municipalidad de Viña del Mar y la Embajada de China en Chile: