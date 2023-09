Aaron Paul reveló cuánto dinero recibe de Netflix por "Breaking Bad"

Desde su magistral cierre en 2013, la serie "Breaking Bad" se convirtió como uno de los títulos televisivos más admirados de todos los tiempos.

De hecho muchos de sus fanáticos y fanáticas surgieron después del fin de la serie, por lo que sus visualizaciones fueron en incremento respecto de su emisión original.

Es por esto que, en el marco de la huelga de actores y guionistas que azota a la industria de Hollywood, el actor Aaron Paul hizo una dura crítica a las plataformas de streaming, especialmente a Netflix, que ha sido la "casa" de "Breaking Bad" desde su estreno.

Paul, que encarnó a "Jesse Pinkman" en la serie y en sus derivados ("El Camino" y "Better Call Saul"), ha sido un activo participante de la paralización de actores por razones propias y colectivas.

¿Cuándo le paga Netflix al elenco de "Breaking Bad"?

En ese contexto Aaron Paul reveló a ET Canadá que "no recibo ni un pedazo de Netflix por 'Breaking Bad', para ser completamente honesto, y eso me parece una locura".

"Las series viven para siempre en estas plataformas y pasan por momentos. Y acabo de ver que 'Breaking Bad' es tendencia en Netflix...", agregó.

Paul señaló que es "un tema de sentido común" e indicó que "muchas plataformas saben que se han estado aprovechando de no pagar a la gente un salario justo".

"Ahora es el momento de pagar", indicó, en referencia a una de las numerosas demandas que el sindicato de actores ha realizado a los grandes estudios cinematográficos.