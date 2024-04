Anuncian documental sobre el festival Lollapalooza: ¿Cuándo y dónde ver?

Una docuserie sobre el festival Lollapalooza fue anunciada por la plataforma Paramount+.

De nombre original "Lolla: The Story of Lollapalooza", y dirigida por Michael John Warren en tres partes, la obra relatará los 30 años de historia del festival con anécdotas y entrevistas.

El evento nació en 1991 en la ciudad de Chicago como una cita contracultural que giró por Estados Unidos con bandas como Living Colour, Nine Inch Nails, Siouxsie and the Banshees y Jane's Addiction, la banda del creador de Lollapalooza, Perry Farrell.

Tras vivir una intermitencia a fines de los 90 y en los 2000, el festival logró consolidarse como una única cita en Chicago en 2005. En 2011 Lollapalooza salió por primera vez de Estados Unidos para su debut internacional con una edición en Chile, la cual se mantiene hasta la actualidad.

¿Cuándo se estrenará el documental sobre Lollapalooza?

En Latinoamérica, el estreno del documental sobre la historia de Lollapalooza quedó fijado para el 22 de mayo en la misma plataforma.