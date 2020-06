De Pablo Escobar a Sergio Jadue: Así se preparó Andrés Parra para "El Presidente"

"El Presidente", la serie sobre el FIFAgate que este 5 de junio estrenará Amazon Prime Video, es un nuevo triunfo para el actor Andrés Parra. Allí el colombiano interpreta a Sergio Jadue, el ex presidente de la ANFP involucrado en este caso de corrupción, y lo hace de manera brillante.

Con un parecido físico impresionante, con similares expresiones corporales y un acento chileno logrado a la perfección el actor vuelve a acertar con un papel histórico tras hacer de Hugo Chávez en la serie "El Comandante" y de su recordado rol de Pablo Escobar en "El Patrón del mal". Pero a diferencia de estos dos, a Jadue no lo conocía en absoluto.

"No sabía nada del caso y de Sergio Jadue. Y eso me ayudó mucho porque llegué sin prejuicios al personaje y me dejé llevar por la historia", aseguró a Cooperativa Parra, que se preparó con una coach vocal chilena para lograr hablar como el ex dirigente.

Además se documentó con los libros "Jadue: Historia de una farsa" (G. Huerta) y "Juego sucio" (F. Tapia y F. Sagredo), donde descubrió que Sergio Jadue "es un personaje muy trágico, es el antihéroe".

"Yo siempre lo vi como un personaje muy desubicado, siento que no encaja en ninguna parte, inseguro de si mismo, con autoestima baja, como un niño que crece y es adolescente con un deseo de revancha o de lograr algo siempre soñado que se le negó. Y arranca este viaje de ascenso social, de deseo de poder, de deseo de ambición y al final la caída libre", indicó.

Si bien "El Presidente" está basada en hechos reales, el actor colombiano asegura que hubo espacio para darse algunas licencias. "No estamos haciendo una biografía ni un documental, si no que una serie inspirada en un personaje real. Siempre que haces un personaje real llega un momento al que tienes que aportarle", comentó.

"El presidente" se estrenará este 5 de junio a través de Amazon Prime Video.