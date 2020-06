Director de "El Presidente": "Me encantaría ver la reacción de Jadue"

Ya está disponible en Amazon Prime Video "El Presidente", la nueva serie latinoamericana sobre el escándalo financiero de la FIFA que tiene al ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, como protagonista.

Este esfuerzo de industria incluyó a las productoras Fábula, Gaumont y Kapow, por lo que su elenco y su equipo de producción fue multinacional. Uno de los directores de la serie es el argentino Armando Bó, ganador del Oscar por su trabajo en el guión de la película "Birdman".

"Había una ambición de que se viera grande e importante, que no fuera una serie pequeña latinoamericana, si no que opulenta. Un caso de corrupción no se puede ver chiquitito, tiene que notarse que sobra la plata", dijo Bó a Cooperativa sobre esta serie que busca establecer parámetros para próximas producciones latinas.

Una historia ambientada en Sudamérica, con personajes chilenos interpretados por actores colombianos, argentinos y mexicanos: esa es la premisa de "El Presidente", cuyo foco principal recae en Andrés Parra como Sergio Jadue. Según Bó, es él uno de los responsables de que la serie tenga tintes de sátira y que permtia "reírse de algo que es terrible".

"Andrés le pone esa cuota de humor, que lo hace más querible (a Jadue). Logramos ponernos todos en ese tono, de reírnos de algo que podríamos llorar", indicó.

"Me encantaría estar detrás de un vidrio y ver la reacción de Sergio Jadue cuando vea la serie", agregó el director.