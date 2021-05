"El legado de Jupiter": La serie de súper héroes de Netflix donde la familia es lo que más importa

La política está presente en "Watchmen", el lado feo de los súper poderes se puede ver en "The Boys" y la grandilocuencia cinematográfica vive a lo largo de las películas y series de Marvel. Pero nunca antes la familia había sido el punto central de una adaptación audiovisual de súper héroes, hasta ahora gracias a "El legado de Jupiter".

La nueva serie de Netflix es el primer producto del millonario contrato firmado entre la compañía y el aclamado escritor Mark Millar, autor de los cómic que dieron vida a películas como "Kick-Ass", "Capitán América: Civil War" y "Logan", entre otras. "Shakespeare lo sabía, los dioses griegos lo sabían: si pones a la familia en algo, esto se hará más interesante", explica el creador en conversación con Cooperativa sobre esta inédita mezcla que se da en su nueva serie.

"The Utopian" (Josh Duhamel) es un súper héroe de más de 90 años que lidera a la Unión, una liga de héroes que se rige por un antiguo Código y que vela por la seguridad de Estados Unidos y el mundo. A la vez, este poderoso anciano alguna vez conocido como "Sheldon Sampson" lidia con la crianza de sus dos hijos y con el hecho de que ninguno alcanza a cumplir con sus expectativas. Más allá de los peligrosos villanos y las amenazas globales, es esta la gran batalla que se libra en "El legado de Jupiter".

"¿Qué puede ser más familiar para la audiencia que un drama familiar? Sin importar su tamaño, podemos entender las dinámicas de una familia", asegura Mark Millar, además de agregarle "emotividad y significado a la historia de un súper héroe".

Para Josh Duhamel, el protagonista de esta serie de ocho episodios, el conflicto de la serie aborda a "esta familia que ha tenido estos poderes durante tanto tiempo y sobre las consecuencias de tener estas habilidades que todos hubiésemos deseado tener". De hecho, el actor asegura que "todos esos asuntos humanos que todos podemos entender" son el gran elemento diferenciador de esta historia.

No quiere decepcionar

A diferencia de los cómic originales, la serie "El legado de Jupiter" divide su primera temporada en dos líneas temporales: una en el presente con "The Utopian" y otra en 1929, época en la que "Sheldon" y compañía obtuvieron sus súper poderes. Según Mark Millar esta "fue una decisión muy pensada", ya que originalmente esta historia del pasado solo "duraba seis u ocho páginas".

"Cuando vi el guión me pareció muy interesante y sentí que humanizaba a la historia y eso me encanta, porque puede llegar a audiencias que quizás no gustan de los súper héroes. El tener a personas normales en la mitad de los episodios era algo muy único e interesante, y creo que nunca habíamos lo habíamos visto en una historia de súper héroes", complementa Millar.

A lo largo de la primera temporada este viaje es uno de los elementos narrativos más interesantes porque muestra a los mismos héroes antes de serlo, con todos sus defectos humanos. "Eso fue algo que amé del guión cuando lo vi", confiesa Duhamel, quien siente que "el hecho de interpretar al mismo tipo en dos etapas distintas es como dos personajes".

"En el primer episodio él (Sheldon) pierde a su padre y podemos ver cómo eso lo afecta inmediatamente y cómo lo afecta a sus 90 años, pero también cómo eso afectó su forma de criar a sus hijos y la responsabilidad que él siente que ha tenido en sus hombros durante tanto tiempo", detalla el actor sobre su personaje.

Esta es una de las decisiones por las que apostó Mark Millar con la intención de "que la gente que gusta de los libros no se decepcione".

"El riesgo de cualquier proyecto de cómics es decepcionar a los lectores. Como fan fui a ver todas las adaptaciones de cómics, estaba en el cine el día de estreno, incluso en las horribles de los 90, como 'Batman Forever'. Al final mis amigos y yo salimos enojados, y no quiero que la gente que ama los cómics se sienta así", indica el escritor sobre sus deseos para una adaptación.

"Estoy muy contento. Generalmente quedo contento con las producciones en las que he trabajado. Pero creo que esta es con la que más feliz estoy. Fue un buen trabajo, muy satisfactorio. Pero fue monumental porque esto es mucho más grande que una película, que apenas dura dos horas", concluye Millar.

La primera temporada de "El legado de Jupiter" se estrenará este viernes 7 de mayo en Netflix.