Elizabeth Olsen será la famosa asesina Candy Montgomery en serie de HBO Max

Un nuevo proyecto tendrá Elizabeth Olsen tras "WandaVision", esto porque protagonizará la miniserie "Love and Death" de HBO Max.

En la producción interpretará a Candy Montgomery, la asesina de Betty Gore, a quien le propinó varios hachazos.

Ambas mujeres se hicieron amigos por su devoción por la religión, entablando una fuerte amistad. Sin embargo, cuando Montgomery conoció a Allan Gore, marido de Betty, todo cambió.

Ahí ambos iniciaron un romance, del que luego se enteró Betty. Un 13 de junio de 1979, estando solas, encaró a su amiga por la traición, quien reaccionó con golpes de hacha.

La producción está escrita por David E. Kelley ("Big Little Lies") y contará con Lesli Linka Glatter ("Homeland") en la dirección. Se basa en la novela "Vidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs".