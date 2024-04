Este será el elenco de la nueva serie del universo "Game of Thrones"

La plataforma Max confirmó los primeros detalles de la nueva serie derivada del universo de "Game of Thrones" y la literatura de George R.R. Martin.

Se trata de "El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante", una producción que se centrará en la aclamada historia de Ser Duncan el Alto y su fiel escudero Egg, quien posteriormente termina ocupando el Trono de Hierro.

La historia estará ambientada un siglo antes de los eventos de "Game of Thrones", "en una época en la que el linaje de los Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria de los vivos, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos", asegura la sinopsis de la serie.

Además se confirmó a los actores que protagonizarán esta obra: Peter Claffey interpretará a Ser Duncan, mientras que Aegon "Egg" Targaryen será encarnado por el joven Dexter Sol Ansell.

Al igual que en "House of the Dragon" y "Game of Thrones", esta serie contará con la producción ejecutiva del escritor George R.R. Martin.