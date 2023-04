Jeremy Strong y el final de Succession: "Estoy muy satisfecho"

El actor Jeremy Strong, el premiado intérprete de "Kendall Roy" en "Succession", habló sobre el sorpresivo cierre de la obra de HBO, el cual se producirá en la cuarta temporada de la serie.

Este domingo se emitirá el tercero de los 10 episodios con los que se pretende concluir la historia de la familia "Roy". La confirmación de la temporada final fue revelada cuando los capítulos casi habían terminado de grabarse, por lo que los actores rodaron muchas escenas sin saber que sería el fin.

"Siempre estuve listo para cerrar la historia de mi personaje. Jesse Armstrong (el showrunner) creía que este debía ser el fin y la verdad es que sentía lo mismo sobre el viaje de 'Kendall'. Estoy muy satisfecho con todo lo que se hizo", resaltó Strong, quien en 2022 ganó un Globo de Oro por este trabajo.

De todas formas el actor no tiene demasiadas pistas sobre cómo concluirá la historia de "Kendall Roy", sus hermanos y su despiadado padre. "Aún pienso como Jesse va terminar todo esto, cómo lo va a hacer con mi personaje, porque realmente no lo sé. Hay algunas opciones que pueden hacerse, pero está todo en el aire, así que no sabremos hasta que sepamos".

"Cuando pienso en este viaje, conmigo subiéndome a un auto escuchando a los Beastie Boys y cómo hemos terminado: es realmente tremendo, es un viaje incomprensible del que he podido ser parte", concluyó.

La emisión del último episodio de "Succession" está fijada para el próximo 28 de mayo a través de HBO Max.