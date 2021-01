Lisa Kudrov sobre la reunión de "Friends": "Ya grabamos algunas cosas"

Los fanáticos de "Friends" alrededor del mundo esperan desde años una reunión con el elenco original de una de las series de televisión más trascendentes de la década de los 90' y principios de los 2000.

El reencuentro que traerá de vuelta a Mónica, Chandler, Ross, Phoebe, Rachel y Joey fue confirmado en febrero del año pasado, sin embargo, con motivos de la pandemia del COVID- 19, todas las producciones han sufrido retrasos, pero fue Lisa Kudrov la encargada de confirmar que la reunión para HBO MAX ya es una realidad.

La actriz que interpreta a Phoebe señaló en el podcast de Rob Lowe que las grabaciones ya han comenzado. "Ya hemos rodado algunas partes. Yo hice una pregrabación, así que definitivamente lo vamos a hacer, porque ya hemos hecho algo", señaló.

Pero además entregó más información afirmando que no se trata de un reboot. "No es algo con guión. No estamos interpretando a nuestros personajes. Somos nosotros reuniéndonos, lo que simplemente no sucede mucho y nunca ha sucedido frente a otras personas desde 2004 cuando terminó el programa", explicó. "Creo que será genial", agregó.

El reencuentro de "Friends" podría ver la luz entre marzo y abril de este año según diversas declaraciones, aunque aún no existe confirmación oficial de la fecha.