Los estrenos que llegan a Disney+ en enero 2023

Películas, series y documentales especiales tendrá Disney+ en su catálogo de estrenos de enero de 2023.

Desde un documental sobre los estudios Abbey Road y el show de despedida de Elton John hasta la serie brasileña "Mila en el multiverso" y la temporada 2 de "The Bad Batch" son parte de las novedades.

Películas

SI ESTAS PAREDES CANTARAN - viernes 6 de enero

IDINA MENZEL EMBRUJA EL MADISON SQUARE GARDEN - viernes 20 de enero

Series

Star Wars: The Bad Batch Temporada 2 - miércoles 4 de enero.

El repatriado - miércoles 4 de enero

Gina Yei #ConTodoElCorazónYMás - miércoles 11 de enero

Super Junior: The Last Man Standing - miércoles 18 de enero

Mila en el Multiverso - miércoles 25 de enero

Especiales

Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20 - viernes 13 de enero

SHARKFEST - viernes 20 de enero

Elton John Live: El show despedida - viernes 27 de enero