Los estrenos que tendrá Amazon Prime Video en febrero

La plataforma Amazon Prime Video dio a conocer el listado de películas y series que estrenará en Latinoamérica durante febrero de 2021.

Al partir el mes se sumará al catálogo un puñado de cintas entre las que destacan la comedia "License To Wed" con Robin Williams y John Krasinski, "Un Príncipe en Nueva York" con Eddie Murphy y dos películas de "Blade": "Blade 2" y "Blade: Trinity".

El 5 de febrero debutará "Life In a Year", la película romántica protagonizada por Jaden Smith y Cara Delevigne que narra la historia de una joven pareja y una enfermedad terminal. Ese mismo día se estrenará la película original "Bliss" con Owen Wilson y Salma Hayek.

El 8 de febrero será el turno de "Soulmates", una miniserie de ciencia ficción y romance que estuvo a cargo de William Bridges, guionista de series como "Black Mirror" y "Stranger Things".

Durante el resto del mes también destaca la española "El internado: Las Cumbres", un remake de la exitosa serie "El Internado" estrenada en 2007. Dicha producción arribará a Amazon el 19 de febrero.

Revisa el listado completo de estrenos de Amazon Prime Video para febrero:

1 de febrero

- Un Príncipe en Nueva York

- License To Wed

- Blade II

- Blade: Trinity

5 de febrero

- Life In a Year

- Pequeñas Coincidencias - Temporada 3

- Bliss

7 de febrero

- Sin Origen

8 de febrero

- Soulmates

- Backdoor Temporada 2 Completa

12 de febrero

- Map of Tiny Perfect Things

- Pájaros De Verano

15 de febrero

- Shark Tank México - Temporada 5

19 de febrero

- El Internado: Las Cumbres

23 de febrero

- Guest House

25 de febrero

- The Professor

28 de febrero

- The Lego Movie 2: The Second Part