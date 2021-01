Los estrenos y novedades que trae HBO y HBO GO para febrero

El segundo mes del año traerá diversas novedades en HBO y HBO GO, con producciones y estrenos para todo los gustos.

Acá todas las novedades en febrero:

NUEVAS SERIES

"La Zona" | Desde el 5 de febrero, 21hs para VTR, Directv y Tuves. 23hs para el resto de Chile.

Sigue al inspector de policía Héctor Uría, que vuelve a trabajar tres años después de sobrevivir a un desastre nuclear en la ciudad de Asturias, en el norte de España, para investigar una serie de asesinatos en la región. Cuenta con ocho episodios y relata los hechos que siguieron a la explosión nuclear en España, cuando se creó una amplia zona de exclusión para contener el riesgo de propagación radiactiva y los supervivientes se alojaron en una ciudad a 50 km de la planta.

"Hard", temporada 2 | Desde el 21 de febrero, 22:30hs.

Sigue a Sofia (Natália Lage), una ama de casa dedicada y conservadora que debe reevaluar sus valores al descubrir que la herencia de su fallecido marido viene en el formato de una productora de películas pornográficas, Sofix. En la nueva temporada, Sofia es seducida por el mundo porno haciendo realidad las fantasías de sus clientes, pero tiene que lidiar con los prejuicios de su familia y con la nueva carrera de Marcello (Julio Machado).

"La Peste", temporada 2 | Desde el 22 de febrero, 22hs para VTR, Directv y Tuves. 23hs para el resto de Chile.

Cinco años después de la última gran epidemia de peste, Sevilla ha conseguido reponerse. Sigue manteniendo el monopolio del comercio con las Indias y su prosperidad va en aumento. Pero también la población se dispara alcanzando unos máximos históricos. El gobierno no es capaz de alimentar a sus habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos. El descontento social crece y se cristaliza en el nacimiento de La Garduña, el crimen organizado, que ha tomado el control de la ciudad. Lejos de Sevilla, en Tierra del Fuego, Nuevo Mundo, Mateo recibe una carta de Teresa.

NUEVOS DOCUMENTALES

"Ronaldo" | 2 de febrero, 20:00hs.

Este documental explora la vida personal y profesional de una de las figuras más célebres del fútbol: el ganador del Balón de Oro Cristiano Ronaldo, también conocido como CR7.

"Black Art: In the absence of light" | 9 de febrero, 23hs para VTR, Directv y Tuves. Medianoche para el resto de Chile.

Una introducción vital y clarificadora al trabajo de algunos de los artistas visuales afroamericanos más destacados de la actualidad, incluidos Theaster Gates, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, Amy Sherald y Carrie Mae Weems. La película es un testimonio de las contribuciones indelebles de los artistas americanos negros en el mundo del arte contemoráneo. Dirigida y Producida por el galardonado documentalista Sam Pollard.

"Yusuf Hawkins: tormenta sobre Brooklyn" | 16 de febrero, 20hs para VTR, Directv y Tuves. 22hs para el resto de Chile.

Su asesinato puso de pie a una comunidad y a una ciudad de rodillas. Una exploración del asesinato de Yusuf en 1989, lo que desató una lucha por la justicia que inspiró y dividió a la ciudad de Nueva York. Con dirección de Muta'Ali Muhammad.

"Fake Famous" | 23 de febrero, 20hs para VTR, Directv y Tuves. Medianoche para el resto de Chile.

Explora la industria de los influencers en redes soociales, a través de un innovador experimiento social. El recorrido del documental en este mundo es impulsado por tres personas en Los Ángeles, quienes tienen un grupo de seguidores en redes sociales relativamente pequeño e intentarán convertirlos en famosos influencers.

PELÍCULAS ESTRENO

"Scary stories to tell in the dark" | 6 de febrero, 22:00hs.

Basándose en la aclamada saga literaria de Alvin Schwartz, el ganador del Óscar® Guillermo del Toro da vida a los escalofriantes cuentos de terror que atemorizan a un grupo de adolescentes. El filme sigue a cuatro amigos que, después de hallar un misterioso libro, no tardan en descubrir que sus horribles historias se hacen realidad... con ellos como protagonistas.

"The photograph" | 13 de febrero, 22:00hs.

Issa Rae ("Insercure") protagoniza este drama romántico como Mae Morton, una mujer en busca de amor y del pasado de su madre.

"Dolittle" | 20 de febrero, 22:00hs.

Robert Downey Jr. encarna a Dolittle, el famoso y excéntrico doctor y veterinario que tiene la capacidad de hablar con los animales. En esta versión de la época victoriana, Dolittle vive aislado en su mansión acompañado solo por sus exóticos animales. Pero cuando la reina cae gravemente enferma, el huraño doctor tendrá que viajar a una mítica isla para encontrar la cura.

"After the wedding" | 27 de febrero, 22:00hs.

Isabel (Michelle Williams) dirige un orfanato en Calcuta y regresa brevemente a Nueva York después de 20 años para reunirse con una benefactora, la poderosa empresaria Theresa Young (Julianne Moore). Cuando Teresa insiste en invitarla a la boda de su hija, Isabel debe enfrentarse con su pasado, y muy pronto una revelación sellará el destino ineludible de las dos mujeres.