"Lupin" tendrá tercera temporada en Netflix

El próximo 11 de junio se estrenará la segunda temporada de "Lupin", la cual ya presentó su tráiler oficial.

Pero antes, desde Netflix aseguraron la producción para otra entrega más, una tercera parte que Omar Sy celebró en redes sociales.

El actor se hizo eco de esta noticia, confirmando que la serie francesa tiene para rato en el servicio streaming.

Recordemos que en cuanto a audiencia, "Lupin" obtuvo 70 millones de reproducciones durante 2021.

On ne peut rien vous cacher. 👀

