Mark Hamill comenta el final de "The Mandalorian": "Es un milagro"

El actor Mark Hamill, conocido principalmente por interpretar a "Luke Skywalker" en "Star Wars", habló sobre el final de la segunda temporada de "The Mandalorian", el exitoso spin off de la saga espacial que se emite en Disney+.

Si no has visto ese episodio, te recomendamos no seguir leyendo porque esta nota estará llena de SPOILERS.

Particularmente Hamill habló sobre su sorpresiva aparición como el legendario caballero Jedi en una versión rejuvenecida cercana, temporalmente, al Episodio VI. "El hecho de que pudiésemos mantener mi participación en secreto por más de un año y sin filtraciones es un milagro. Un real triunfo de los que odian los spoilers", escribió en Twitter la estrella de cine.

Fiel a su estilo bromeó con el suceso justo el día del estreno de este capítulo: "¿Han visto algo bueno en TV últimamente?", escribió el actor cuyo nombre apareció en los créditos de la producción.

Según The Hollywood Reporter el regreso de Hamill y "Skywalker" se gestó a través de la productora de efectos visuales Industrial Light & Magic de Lucas Films, la misma que estuvo detrás de la imagen rejuvenecida de la Princesa Leia en la película "Rogue One".

En el episodio titulado "El Rescate"de "The Mandalorian", "Luke Skywalker" irrumpe en escena para rescatar al aproblemado grupo liderado por "Din Djarin" (Pedro Pascal) y "Grogu", conocido popularmente como "Baby Yoda". Este último termina embarcándose en un viaje junto a "Skywalker" para entrenar su conexión con la Fuerza.

Por ahora se desconoce si Mark Hamill seguirá apareciendo en la serie, pero lo concreto es que abrió una puerta para inumerables personajes de la saga creada por George Lucas.

The fact that we were able to keep my involvement a secret for over a year with no leaks is nothing less than a miracle. A real triumph for spoiler-haters everywhere!#LooseLipsSinkStarships #STFU pic.twitter.com/TOBqlXYyHN